Hırsızlık ve yağma şüphelisi 21 şüpheli yakalandı
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Hırsızlık ve yağma şüphelisi 21 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda kentte meydana gelen çeşitli hırsızlık ve yağma olaylarının şüphelisi 21 şahıs yakalandı.

13.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:18
Hırsızlık ve yağma şüphelisi 21 şüpheli yakalandı

'te yapılan çalışmalarda kentte meydana gelen çeşitli hırsızlık ve yağma olaylarının şüphelisi 21 şahıs yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe ekipleri faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli yağma ve hırsızlık suçlarının şüphelisi olan toplam 21 şahıs yakalandı.


Yakalanan 21 şüpheli şahıs adli mercilere sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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