8 sahte kimlikli hırsız yakalandı
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8 sahte kimlikli hırsız yakalandı

17.11.2020 10:32 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:43

- 8 sahte kimlikli hırsız yakalandı Gaziantep'te 8 sahte kimlikle kapkaç ve hırsızlık yapan şahıs yakalandı.

- 8 sahte kimlikli hırsız yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 8 sahte kimlikle kapkaç ve hırsızlık yapan şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 sahte kimlikle hırsızlık, oto ve motosiklet hırsızlığı, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma gibi suçlardan aranan bir şüpheli yapılan başarılı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

8 sahte kimlikli hırsız yakalandı
8 sahte kimlikli hırsız yakalandı
8 sahte kimlikli hırsız yakalandı
8 sahte kimlikli hırsız yakalandı
8 sahte kimlikli hırsız yakalandı
8 sahte kimlikli hırsız yakalandı
8 sahte kimlikli hırsız yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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