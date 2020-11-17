8 sahte kimlikli hırsız yakalandı
17.11.2020 10:32 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:43
- 8 sahte kimlikli hırsız yakalandı Gaziantep'te 8 sahte kimlikle kapkaç ve hırsızlık yapan şahıs yakalandı.
- 8 sahte kimlikli hırsız yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te 8 sahte kimlikle kapkaç ve hırsızlık yapan şahıs yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 sahte kimlikle hırsızlık, oto ve motosiklet hırsızlığı, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma gibi suçlardan aranan bir şüpheli yapılan başarılı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR