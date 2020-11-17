8 sahte kimlikli hırsız yakalandı

- 8 sahte kimlikli hırsız yakalandı Gaziantep'te 8 sahte kimlikle kapkaç ve hırsızlık yapan şahıs yakalandı.

- 8 sahte kimlikli hırsız yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 8 sahte kimlikle kapkaç ve hırsızlık yapan şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 sahte kimlikle hırsızlık, oto ve motosiklet hırsızlığı, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma gibi suçlardan aranan bir şüpheli yapılan başarılı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR