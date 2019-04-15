Hırsızlık ve Gasp Şüphelileri Operasyonla Yakalandı

GAZİANTEP'te, 6 hırsızlık, 4 gasp ve 1 iş yeri kurşunlama olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 4 gasp 6 hırsızlık 1 iş yeri kurşunlama suçlarından aranan Enes A., (19) ve Sefer T.'yi (22) yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin yaşadığı Kılınçoğlu Mahallesi'ne operasyon düzenleyen polis, Enes A. ve Sefer T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ve adliyeye sevk edildi.

- Kanlı

Kaynak: DHA