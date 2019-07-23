Hırsızlık ve gasp suçlarından 21 kişi yakalandı

Gaziantep'te açık alanlardan, iş yerlerinden ve evlerden hırsızlık yapan, vatandaşları gasp eden 21 şüpheli devriye ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık ve gasp olayları çeşitli zamanlarda Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşandı. Farklı adreslerde açıktan hırsızlık, evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, gasp ve motosiklet hırsızlığı yapan 21 şahıs devriye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde ise çok sayıda cep telefonu, motosiklet, demir bariyer ve bebek arabası ele geçirildi.

Suç üstü yakalanan 21 şahıs haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA