Hırsızlık şüphesiyle yakalanan 11 kişi adliyeye sevk edildi
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Hırsızlık şüphesiyle yakalanan 11 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'da çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

31.08.2020 18:09 | Son Güncelleme: 31.08.2020 18:16

İstanbul'da çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde 49 ayrı ev ve iş yerinden gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin polis çalışma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptıkları araştırmada 11 şüphelinin grup halinde hareket ettiğini belirledi. Polis ekipleri, maske takan ve eldiven giyen şüphelilerin, çalıntı otomobil ve plakalarla silahlı bir şekilde hırsızlık yapacakları adreslere gittiklerini tespit etti.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 11 şüphelinin eşkal ve kimliğini belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 28 Ağustos Cuma günü kimliklerini tespit ettikleri şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Küçükçekmece, Esenyurt ve Bağcılar'da toplamda 22 adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 5 adet silah, 150 adet mermi, 1 kılıç, 8 bin 100 dolar ve 2 bin avro, mağdurlara ait olduğu belirlenen çok sayıda çek, senet, tapu belgesi, ziynet eşyası ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan hırsızlık çetesinin lideri olduğu öğrenilen İsmail K'nın (19) ve diğer şüphelilerin çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu bildirildi.

Şüphelilerin, toplamda 1 milyon lira değerinde hırsızlık yaptığı iddia edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık şüphesiyle yakalanan 11 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: AA

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