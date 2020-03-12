Hırsızlık şüphelisinin ölümüne neden olan ev sahibi ve arkadaşı serbest bırakıldı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hırsızlık şüphelisinin ölümüne neden olan ev sahibi ve arkadaşı serbest bırakıldı - Haberler
Tokat, 3. Sayfa

Hırsızlık şüphelisinin ölümüne neden olan ev sahibi ve arkadaşı serbest bırakıldı

Tokat'ta evinde karşılaştığı hırsızlık şüphelisiyle aralarında çıkan bıçaklı kavgada kendini savunmak isterken şahsın ölümüne neden olan ev sahibi ve arkadaşı çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

12.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:02
Hırsızlık şüphelisinin ölümüne neden olan ev sahibi ve arkadaşı serbest bırakıldı

Tokat'ta evinde karşılaştığı hırsızlık şüphelisiyle aralarında çıkan bıçaklı kavgada kendini savunmak isterken şahsın ölümüne neden olan ev sahibi ve arkadaşı çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Tokat'ta O.G (24) evin yatak odasında karşılaştığı hırsızlık şüphelisi M.G (23) aralarında çıkan bıçaklı kavgada kendini savunmak isterken şahsın ölümüne neden oldu. Yüzündeki yara bantları ve sargı bezleri ile adliyeye sevk edilen O.G ile arkadaşı S.K (43) tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Hakim şahısların durumunu değerlendirerek adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.


Olay; dün Bedestenlioğlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Evin annesi S.G. (43) arka kapının camının kırık olduğunu fark edince oğlu O.G'den yardım istedi. Eve yanındaki arkadaşı S.K. ile birlikte gelen O.G., ikinci katta bulunan yatak odasına girdiğinde hırsızlık şüphelisi M.G. (23) ile karşılaştı. Çıkan arbedede yüzünden ve başından yaralanan ev sahibinin oğlu, şüpheliyi baldırından bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanarak kan kaybeden şahıs, ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - TOKAT

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor Haber
Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haber
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili korkutan sözler Haber
Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili korkutan sözler
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu Haber
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi Haber
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı?
İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı?
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya alındı
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya...
Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak
Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Irak'ın Bağdat şehrinde Amerikan ve İngiliz askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlendi: 3 ölü
Irak'ın Bağdat şehrinde Amerikan ve İngiliz askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlendi: 3 ölü
NBA, Rudg Gobert'in koronavirüse yakalanması nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı
NBA, Rudg Gobert'in koronavirüse yakalanması nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı
ABD, Cuma gününden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün askıya alacak
ABD, Cuma gününden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün askıya alacak
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak
Atletico Madrid, son şampiyonu Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı
Atletico Madrid, son şampiyonu Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Uğur Akkuş Müslüm Gürses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Avrupa Vatandaş Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: Hırsızlık şüphelisinin ölümüne neden olan ev sahibi ve arkadaşı serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 23:12:54. #1.14#