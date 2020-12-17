Hırsızlık şüphelisinin kafasına ingiliz anahtarıyla böyle vurdu
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Hırsızlık şüphelisinin kafasına ingiliz anahtarıyla böyle vurdu

17.12.2020 09:11 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:23

Hırsızlık şüphelisinin kafasına ingiliz anahtarıyla böyle vurdu Esenyurt'ta hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şahıs, mahalle sakini bir kişi tarafından kafasına ingiliz anahtarı ile vurularak yaralandı.

Hırsızlık şüphelisinin kafasına ingiliz anahtarıyla böyle vurdu

İSTANBUL - Esenyurt'ta hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şahıs, mahalle sakini bir kişi tarafından kafasına ingiliz anahtarı ile vurularak yaralandı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, hırsızlık yapan bir şahıs mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Şahsı darp etmek isteyen öfkeli bir adam elindeki ingiliz anahtarını kafasına vurdu. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Hırsızlık şüphelisinin kafasına ingiliz anahtarıyla böyle vurdu
Hırsızlık şüphelisinin kafasına ingiliz anahtarıyla böyle vurdu
Hırsızlık şüphelisinin kafasına ingiliz anahtarıyla böyle vurdu
Hırsızlık şüphelisinin kafasına ingiliz anahtarıyla böyle vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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