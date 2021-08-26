Hırsızlık şüphelisinin gösterdiği adresten cephanelik çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı sonrası, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından bir eve yapılan operasyonda çok sayıda tüfek, tabanca, silahlara ait parçalar ve namlu açmada kullanıldığı düşünülen torna aletleri geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı sonrası, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından bir eve yapılan operasyonda çok sayıda tüfek, tabanca, silahlara ait parçalar ve namlu açmada kullanıldığı düşünülen torna aletleri geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 22 Ağustos Pazar günü Orta Mahalle 205 Sokak üzerinde bulunan ikametten 1 adet tabanca, 4 adet şarjör ve mermilerinin çalınması olayı ile ilgili inceleme başlatıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen çalışmada hırsızlık şüphelisinin İ.P. olduğu tespit edilerek, yapılan titiz takip sonucu kıskıvrak yakalandı. İ.P.'nin ikametten çaldığı tabanca ve şarjörleri emanet olarak verdiğini beyan ettiği şüpheli M.H.'nin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda; 1 adet av tüfeği, 3 adet kısa namlulu av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 6 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet sürgü kapağı, 32 adet dolu kartuş ve 41 adet kurusıkı fişeği, çeşitli kurusıkı tabancalara ait metal parçalar, 60 santimetre boyunda metal pala ile namlu açmada kullandığı düşünülen torna aletleri ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkartılan İ.P. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.H. ise serbest bırakıldı.

(Murat Uçkaç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı