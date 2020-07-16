Hırsızlık şüphelisinin çaldığı paralar iç çamaşırında bulundu
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Hırsızlık şüphelisinin çaldığı paralar iç çamaşırında bulundu

Adana'da kuyumcudan hırsızlık yapan 2 şüpheliden biri kovalamaca sonucu yakalandı.

16.07.2020 06:32 | Son Güncelleme: 16.07.2020 07:01

Adana'da kuyumcudan hırsızlık yapan 2 şüpheliden biri kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mirza Çelebi Sokak'ta devriye görevi yapan polis ekipleri, bir kuyumcunun kapısının açık olduğunu ve ışıklarının yandığını fark etti.

İş yerine, kontrol etmek amacıyla yönelen ekipler, iki şüphelinin kuyumcudan çıkarak kaçtığını görünce durumu telsiz anonslarıyla ekiplere bildirdi.

Şüphelilerin eşkal bilgilerinin bildirilmesinin ardından Hırsızlık Büro Amirliği ve Seyhan Asayiş Devriye ekipleri "dar alan" çalışması yaparak zanlıların gidebileceği yerlerde önlem aldı.

İç çamaşırından 9 bin lira çıktı

Şüphelileri ara sokaklarda aramaya devam eden ekipler, "Dur" ikazına rağmen kaçan bir kişiyi kısa sürede yakaladı.

Bu kişinin kuyumcudan çıkan şüpheli olduğunu belirleyen ekipler, üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş halde 9 bin lira buldu.

Gözaltına alınan şüpheli K.S. ifadesi alınmak üzere Hırsızlık Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili detaylı çalışmalarını sürdüren Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerinin önce iş yeri sahibinin Yeşilyuva Mahallesi'ndeki evinden kuyumcunun anahtarını çaldıklarını ardından da iş yerinden hırsızlık yaptıklarını belirledi.

Olay yerine sevk edilen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcuda parmak izi ve görüntü tespit çalışması yaptı.

Polis, kaçan diğer zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hırsızlık şüphelisinin çaldığı paralar iç çamaşırında bulundu

Kaynak: AA

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