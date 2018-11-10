Hırsızlık Şüphelisini Vatandaşlar Yakaladı

Adana'da bir iş yerine hırsızlık amacıyla girdiği ileri sürülen şüpheli vatandaşlarca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde jant satan iş yerine bir şüphelinin girdiğini gören vatandaşlar durumu polise ekiplerine bildirdi.

Bu sırada vatandaşlar şüpheli iş yerindeyken yakaladı.

Polise teslim edilen zanlı, ifadesi alınmak üzere Yarbaşı Erdoğan Çıtak Polis Merkezi'ne götürüldü.