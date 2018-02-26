Hırsızı Yakalayıp Dövdüler Sonra Polise Teslim Ettiler
Konya'da, park halindeki kamyonun yanına aracıyla gelen hırsız, akaryakıt çaldığı sırada vatandaşlara yakalandı. Hırsızı dövmeye başlayan öfkeli vatandaşlar ardından polis çağırdı.
Konya'da park halindeki kamyonun yanına aracıyla gelen şahıs, akaryakıt çaldığı sırada çevredekilerin fark etmesi üzerine yakayı ele verdi. Vatandaşlar şüpheliyi önce yakaladı, daha sonra darp edip polis ekiplerine teslim etti.
YAKITI VARİLLERE DOLDURUYORDU
Olay, merkez Karatay İlçesi Karakulak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde cadde üzerinde park halinde olan kamyonları bir süre takibe alan Mustafa K. daha sonra plakasız bir minibüsle kamyonların yanına geldi. Kamyonun yakıt depo kapağını kıran şüpheli, hortum yardımıyla depodaki 1 ton yakıtı varillere doldurmaya başladı. Bu sırada şüpheli Mustafa K. olay yerine gelen ve kamyonun etrafını saran vatandaşlar tarafından yakalandı. Hırsızlık şüphelisi öfkeli kalabalık tarafından darp edildi. Mustafa K. cadde üzerinde aracıyla seyir halindeyken yakıtının bittiğini ve kamyonları fark ederek deposundan akaryakıt çaldığı söyleyerek kalabalıktan kurtulmak istedi.
POLİS GELİNCEYE KADAR BEKLEDİLER
Vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardınan olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Öfkeli kalabalık, polis gelinceye kadar şüphelinin başında bekledi, ardından da olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Şüpheliyi yakalayan vatandaşlardan Hasan Ali E., "Bizim komşular burada görmüşler telefon açtılar. Hırsız şu iki aracın arasından deponun altındaki kapağı sökmüş yoldan geçenler de bunu fark ediyor. Bu araba zaten daha önce buradan kömür çalmış yaklaşık iki ton yine. Aynı arabayı görünce şüphelenmişler ve geldik burada yakaladık. Yakalanınca mazotum bitti diyor, mazotu bitmiş burası petrol ya" şeklide konuştu.
Gözaltına alınan şüpheli, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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adaletin olmadığı bir ülkede adaleti halk sağlar....Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Dövüyorsunuz bari bir yerini sakat birakin kalici bir hasar olussun ömrü boyunca ceksin.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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HIRKIZ ABİMİ ÜSTÜNE İŞEDENE KADAR DÖVMÜŞLER. PANTOLUNUN ARKASI ÖNÜ İDRAR O HALDE EKİP OTOSUNA OTURTTULAR. SONRAKİ ORAYA OTURACAK KİŞİ YANDI. ADAMIN İDRARINA OTURACAK. HIRKIZ ABİMİ İYİ DÖVMÜŞLER. KEŞKE BİR DE SOKAKLARDA, PARKLARDA, YOLLARDA KISACA HER YERDE ULU ORTA ÖPÜŞÜP SEVİŞENLERİ HATTA SOKAK DA ÇİFTLEŞEN HAYVANLARI DA EŞŞEK SUDAN GELENE KADAR ÜSTLERİNE İŞEYENE KADAR BİR DÖVSELER NE GÜZEL OLACAK. O ZAMAN BİZ ADAM OLURUZ İNŞALLAH!Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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Tüm herkes örnek almalı adalet sistemi çöktü en güzelini yapmışlarCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Cezaların hiçbir caydırıcı yönü yok çok ağır bir ceza sistemi getirilmeli. Hırsız bidaha çalmaya tövbe edicem. Tecavüzcü korkudan kendini asıcak öyle bir ceza sistemi olmalıCevap Yaz 16 Yayından Kaldır