Hırsızlık şüphelisine ev hapsi cezası verildi

Nevşehir'de bir marketten 5 adet 5 litrelik Ayçiçek yağı çalan hırsızlık şüphelisi 1 kişiye ev hapsi cezası verildi.

Alınan bilgilere göre, Güzelyurt Mahallesinde bir marketten 5 adet 5 litrelik Ayçiçek yağının çalınması neticesinde meydana gelen "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahsa 31 Ocak 2021 tarihine kadar ev hapsi cezası verildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı