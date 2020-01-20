Hırsızlık şüphelisine adli kontrol
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Hırsızlık şüphelisine adli kontrol

Samsun'da bir iş yerinden hırsızlık yaparken yakalanıp iş yeri çalışanına bıçakla kovaladığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20.01.2020 16:03 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:10
Hırsızlık şüphelisine adli kontrol

'da bir iş yerinden hırsızlık yaparken yakalanıp iş yeri çalışanına bıçakla kovaladığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un ilçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.B. adlı genç giyim mağazasından kıyafetlerin alarmları keserken personel tarafından yakalandı. Kendisini yakalayan personele bıçak çekip kovaladığı iddia edilen U.B., Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen U.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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