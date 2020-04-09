Hırsızlık şüphelisinden polise "Hareket çekme, hareketin kralını görürsün" tehdidi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hırsızlık şüphelisinden polise "Hareket çekme, hareketin kralını görürsün" tehdidi - Haber
Antalya, 3. Sayfa

Hırsızlık şüphelisinden polise "Hareket çekme, hareketin kralını görürsün" tehdidi

Hırsızlık şüphelisinden polise "Hareket çekme, hareketin kralını görürsün" tehdidi Kamyonu çalıp çekiciyle götürdü, adliyeye sevk edilirken polise "Hareket çekme, kralını görürsün" dedi Hırsızın kamyonu kendisininmiş gibi çekiciye yükleyip götürdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından...

09.04.2020 20:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:55
Hırsızlık şüphelisinden polise 'Hareket çekme, hareketin kralını görürsün' tehdidi

Hırsızlık şüphelisinden polise "Hareket çekme, hareketin kralını görürsün" tehdidi

Kamyonu çalıp çekiciyle götürdü, adliyeye sevk edilirken polise "Hareket çekme, kralını görürsün" dedi

Hırsızın kamyonu kendisininmiş gibi çekiciye yükleyip götürdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

ANTALYA- Antalya'da kaza yaptığı için 2 yıldır sanayide bekleyen kamyonu kendisininmiş gibi alıp çekiciye yükleyerek götüren hırsızlık şüphelisi yakalandı. Elleri kelepçeli halde adliyeye sevk edilen şüpheli, refakat eden görevli polisi "Hareket çekme hareketin kralını görürsün" diye tehdit etti. Şüpheli, basın mensuplarına hakaret etmekten de geri kalmadı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 yıl önce kamyonuyla kaza yapan Fatih Yıldız isimli vatandaş, 44 ND 989 plakalı damperli kargo kamyonunu tamir ettirmek için Manavgat Sanayi Mahallesi'nde kaportacılık yapmakta olan Hasan Çınar'ın iş yerinin karşısına park etti. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen kamyon sahibi kaportacıya uğramazken, Pazartesi günü iş yerine geldiğinde kamyonun yerinde olmadığını gören kaportacı Hasan Çınar, kamyon sahibi Fatih Yıldız'ı arayarak durumu bildirdi. Kamyonu kendisinin götürmediğini belirten Yıldız, kamyonunun çalındığını söyleyerek polise ihbarda bulundu.

Güvenlik kamerası kayıtlarında kamyonun çalındığı görüldü

Çevredeki iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, park halindeki kazalı kamyonun Pazar günü saat 16.00 sıralarında bir çekiciye yüklenerek götürüldüğünü belirledi. Ekipler ayrıca çekici gelmeden önce kamyonun başına gelen ve çekiciye talimatlar yağdıran, çekici gittikten sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaşan kişinin kimliğini belirledi.

İnternet üzerinden anlaştığını iddia etti

Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kamyonun başında bekleyen Mustafa A. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Mustafa A., ifadesinde, kamyonu Konya Karatay Sanayi Sitesi'nde bulunan hurdacılar sitesinde bir iş yerinin karşısına indirmesi karşılığında internet üzerinden 2 bin 750 liraya anlaştığını söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan Mustafa A., oto hırsızlığı suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Mustafa A., adliyeye çıkarılması sırasında hem kendisine refakat eden polis memuruna hem de basın mensuplarına hakaret etti. Görevli polisi "Hareket yapma hareketin kralını görürsün" diye tehdit eden şüpheli, gazetecilere hakaret etmekten de geri kalmadı.

Hırsızlık şüphelisinden polise 'Hareket çekme, hareketin kralını görürsün' tehdidi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Hırsızlık şüphelisinden polise "Hareket çekme, hareketin kralını görürsün" tehdidi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mahkeme, İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs hakkında kararını verdi Haber
Mahkeme, İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs hakkında kararını verdi
Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak Haber
Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haber
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haber
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
'İlk kez açıklıyorum' diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını paylaştı Haber
"İlk kez açıklıyorum" diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını paylaştı
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haber
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi
Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
'Virüs yaşlıları öldürüyor' düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
"Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
Günlük burç yorumları 9 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 9 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşte Bursaspor'la yaşadıkları şampiyonluğu hatırlattı
Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşte Bursaspor'la yaşadıkları şampiyonluğu hatırlattı
19 yaşındaki genç, çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu
19 yaşındaki genç, çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu
Koronavirüsü hiçe sayan taraflar, yumruk yumruğa birbirlerine girdi
Koronavirüsü hiçe sayan taraflar, yumruk yumruğa birbirlerine girdi
İş makinesinin çalışmasını canlı yayınlayan şahıs, duvarla iş makinesi arasına sıkıştı
İş makinesinin çalışmasını canlı yayınlayan şahıs, duvarla iş makinesi arasına sıkıştı
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal...
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
İstiklal Caddesi'nde bankamatikteki kadının yüzüne öksürerek parasını gasp etmeye çalışan zanlı yakalandı
İstiklal Caddesi'nde bankamatikteki kadının yüzüne öksürerek parasını gasp etmeye çalışan zanlı yakalandı
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
Asamoah Gyan koronavirüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu
Asamoah Gyan koronavirüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu
Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı
Tarlaya giden anne kızın hayatını kaybettiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı
Tarlaya giden anne kızın hayatını kaybettiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Simge Sağın Demet Akalın Fahrettin Koca
Spor Ahmet Nur Çebi Radamel Falcao Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla Polis Kadın Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Hırsızlık şüphelisinden polise "Hareket çekme, hareketin kralını görürsün" tehdidi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 22:24:25. #1.15#
title