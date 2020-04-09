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Antalya, 3. Sayfa

Hırsızlık şüphelisinden polise "Hareket çekme, hareketin kralını görürsün" tehdidi

Antalya'da kaza yaptığı için 2 yıldır sanayide bekleyen kamyonu kendisininmiş gibi alıp çekiciye yükleyerek götüren hırsızlık şüphelisi yakalandı.

09.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:52
Hırsızlık şüphelisinden polise

Antalya'da kaza yaptığı için 2 yıldır sanayide bekleyen kamyonu kendisininmiş gibi alıp çekiciye yükleyerek götüren hırsızlık şüphelisi yakalandı. Elleri kelepçeli halde adliyeye sevk edilen şüpheli, refakat eden görevli polisi "Hareket çekme hareketin kralını görürsün" diye tehdit etti. Şüpheli, basın mensuplarına hakaret etmekten de geri kalmadı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 yıl önce kamyonuyla kaza yapan Fatih Yıldız isimli vatandaş, 44 ND 989 plakalı damperli kargo kamyonunu tamir ettirmek için Manavgat Sanayi Mahallesi'nde kaportacılık yapmakta olan Hasan Çınar'ın iş yerinin karşısına park etti. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen kamyon sahibi kaportacıya uğramazken, Pazartesi günü iş yerine geldiğinde kamyonun yerinde olmadığını gören kaportacı Hasan Çınar, kamyon sahibi Fatih Yıldız'ı arayarak durumu bildirdi. Kamyonu kendisinin götürmediğini belirten Yıldız, kamyonunun çalındığını söyleyerek polise ihbarda bulundu.

Güvenlik kamerası kayıtlarında kamyonun çalındığı görüldü

Çevredeki iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, park halindeki kazalı kamyonun Pazar günü saat 16.00 sıralarında bir çekiciye yüklenerek götürüldüğünü belirledi. Ekipler ayrıca çekici gelmeden önce kamyonun başına gelen ve çekiciye talimatlar yağdıran, çekici gittikten sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaşan kişinin kimliğini belirledi.

İnternet üzerinden anlaştığını iddia etti

Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kamyonun başında bekleyen Mustafa A. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Mustafa A., ifadesinde, kamyonu Konya Karatay Sanayi Sitesi'nde bulunan hurdacılar sitesinde bir iş yerinin karşısına indirmesi karşılığında internet üzerinden 2 bin 750 liraya anlaştığını söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan Mustafa A., oto hırsızlığı suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Mustafa A., adliyeye çıkarılması sırasında hem kendisine refakat eden polis memuruna hem de basın mensuplarına hakaret etti. Görevli polisi "Hareket yapma hareketin kralını görürsün" diye tehdit eden şüpheli, gazetecilere hakaret etmekten de geri kalmadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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