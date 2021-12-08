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Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hırsızlık şüphelisi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 23 Kasım 2021 tarihinde ilçeye bağlı Kapucular köyünde bir vatandaşa ait ev ve ahırda hırsızlık olayı meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin özverili ve gayretli çalışmaları sonucu hırsızlığı yapan A.S. (26) isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Çalınan malzemelerle yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Hırsızlık şüphelisi yakalandı

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