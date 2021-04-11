Hırsızlık şüphelisi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hırsızlık şüphelisi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Gaziantep'te, bir adrese yapılan baskında çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirilirken, hırsızlık şüphelisi olduğu değerlendirilen şüpheli şahıs gözaltına alındı.

11 yıldır kayıp olan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı
11 yıldır kayıp olan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Gaziantep'te, bir adrese yapılan baskında çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirilirken, hırsızlık şüphelisi olduğu değerlendirilen şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde bir adrese baskın yaptı. Baskın yapılan adreste hırsızlık malı çalıntı 7 adet oto teybi ve sistemleri, hızar makinası, kompresör, çok sayıda matkap, spiral, şarjlı cihaz ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili M.D. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Nur Sürer Ece Erken Hande Erçel Perihan Savaş
Spor Diego Muslera Mesut Özil Ersun Yanal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 12:46:41. #1.14#
title