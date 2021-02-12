Hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Hırsızlık şüphelisi yakalandı

12.02.2021 01:29 | Son Güncelleme: 12.02.2021 01:33
Hırsızlık şüphelisi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta hırsızlık yaparken yakalanan Ahmet K. (28) ile ilgili yapılan araştırmada 17 suç kaydı olduğu belirlendi.

KAHRAMANMARAŞ'ta hırsızlık yaparken yakalanan Ahmet K. (28) ile ilgili yapılan araştırmada 17 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

7 Ocak'ta Gedemenli Mahallesi'ndeki bir inşaat firmasından çok sayıda lavabo musluğu ile kalorifer kollektörü çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı Ahmet K.'nın yaptığını belirledi. Emniyette 17 suç kaydı olan Ahmet K., düzenlenen operasyonla yakalandı.Gözaltına alınarak emniyete götürülen Ahmet K.'nın daha önce Tekerek Mahallesi'ndeki site deposundan otomobil jantlarının, Vadi Mahallesi'nde bir doğalgaz firmasından doğalgaz vanası, musluğu ve bataryasının çalınmasının ve geçen pazartesi günü de bir kişinin hiltisinin çalınmasının faili olduğu tespit edildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ahmet K., mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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