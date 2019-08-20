Hırsızlık şüphelisi yakalandı

20.08.2019 17:50

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 ayrı motosiklet hırsızlığı ve 1 adet kapkaç gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Çerkezköy'de E.Y. isimli şahsın 3 ayrı motosiklet hırsızlığı ve 1 adet kapkaç gerçekleştirdiği iddiasıyla harekete geçen polis ekipleri, yapılan takip ve araştırmalar sonucunda şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahsın emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, çalınan 3 motosiklet de sahiplerine teslim etti. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA