Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 16 yaşındaki hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 buçuk ay önce Büyükpazarda M.Ç.'nin para çantası çalındı. M.Ç., İlçe Emniyet Müdürlüğüne para çantasının bir çocuk tarafından çalındığı yönünde şikayette bulundu. Şikayeti değerlendiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, 16 yaşındaki C.A.'nın kimliğini tespit eden ekipler, Çatalkaldırım mevkisinde şüpheliyi yakalayarak Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN