HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANINCA, ADLİYEDE İNTİHARA KALKIŞTI
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HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANINCA, ADLİYEDE İNTİHARA KALKIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan U.Y. (17), cezaevine götürüldüğü sırada adliyede intihar girişiminde bulundu.

ADANA'da otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan U.Y. (17), cezaevine götürüldüğü sırada adliyede intihar girişiminde bulundu. Merdivenin boşluğuna atlamaya çalışan U.Y., polis ekipleri ve adliye personeli tarafından kurtarıldı.

Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Sokak'ta oturan İ.A., 20 Mart günü, park halindeki otomobilinin camının kırık olduğunu gördü. Aracını kontrol eden İ.A., mont ile kulaklık ve 20 dolarının çalındığını belirleyip, polise haber verdi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla şüphelinin U.Y. olduğu tespit edildi. Ekipler, şüpheliyi 23 Mart'ta saklandığı adreste yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bir gün sonra Adana Adliyesi'ne sevk edilen U.Y., tutuklandı. U.Y. cezaevine götürüldüğü sırada adliye binasında intihar girişiminde bulundu. Merdivenin beton korkuluklardan tırmanıp, merdiven boşluğuna atlamak isteyen U.Y., polis ve adliyedeki görevliler tarafından kurtarıldı.

Sağlık durumu iyi olan U.Y., cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANINCA, ADLİYEDE İNTİHARA KALKIŞTI
HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANINCA, ADLİYEDE İNTİHARA KALKIŞTI
HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANINCA, ADLİYEDE İNTİHARA KALKIŞTI
HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANINCA, ADLİYEDE İNTİHARA KALKIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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