Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
Karabük'te bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Karabük'te bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Remziye Öztürk'e ait evde meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri izledi.
Görüntülerden hırsızlığı gerçekleştiren kişinin kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli Kurtuluş G'yi (32) Cumayanı köyünde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.