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Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Karabük'te bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BELEN, HATAY (İHA) - Karabük'te bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Belen Mahallesinde bulunan bir evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızlığa karıştığı tespit edilen şüphelinin H.M. olduğu belirlendi.

Çaldığı malzemelerle yakalanan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Karabük, Belen, 3. Sayfa, Haberler

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