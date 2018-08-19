Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Saray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 ayrı hırsızlık suçuna karıştığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Hakkı K'yi takibe aldı.
Ekipler, şüpheliyi ilçeye bağlı Ayaspaşa Mahallesi Çerkezköy Caddesi'nde bir inşaattaki malzemeleri çalarken yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.