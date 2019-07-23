Hırsızlık şüphelisi takside yakalandı

Gaziantep'te bir evden hırsızlık yapan ve çaldığı televizyon ve ziynet eşyalarıyla bindiği takside yakalanan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstiklal Mahallesi'nde devriye gezen Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir ticari takside televizyon gördü. Araç içerisinde müşteri olarak oturan ve televizyon hakkında sorulan sorulara çelişkili cevaplar veren O.K. araçtan indirildi.

Taksinin bagajını da kontrol eden ekipler, bir kuyumcu firmasına ait çanta içerisinde 2 metre altın zincir, 30'ar gramlık 5 altın bilezik, altın bilezik seti, kalın zincirli altın kolye, 2 çeyrek altın, altın bileklik, inci kolye, 5 yüzük, 4 kol saati, 2 kol düğmesi, imitasyon bileklik ve 2 doların yanı sıra şüphelinin üst aramasında yan keski, tornavida, el feneri, çok sayıda tel toka ve iğne ele geçirdi.

Yapılan araştırmada Konak Mahallesi'ndeki bir evden çalındığı tespit edilen malzemeler, eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA