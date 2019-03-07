Hırsızlık Şüphelisi Suçüstü Yakalandı

Adana'da bir oto yıkama dükkanını soymaya çalışan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki bir oto yıkama dükkanına bir kişinin girdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kendilerini fark edince kaçmaya çalışan şüpheliyi kısa süreli kovalamacanın ardından yakaladı.

Çevrede araştırma yapan ekipler, şüphelinin kaçarken kaldırım kenarına attığı poşette iki tablet bilgisayar ve bir deri mont buldu.

Gözaltına alınan ve üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli kimliğinin tespiti için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA