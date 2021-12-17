Hırsızlık şüphelisi şahıslar suçüstü yakalandı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, cezaevi firarisi bir şahıs hırsızlık için girdiği ikamette suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Hırsızlık Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda; bir ikamete hırsızlık için girdiği tespit edilen B.İ. (24) ve H.H. (33) suçüstü yakalandı. Şahısların yapılan incelemelerinde B.İ.'nin cezaevinden firari olduğu ve arandığı belirlenirken farklı illerde gerçekleşen dolandırıcılık suçlarının da şüphelisi olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ

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