Hırsızlık şüphelisi parmak izinden yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen zanlı, parmak izinden yakalandı.
Samsun'un Canik ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen zanlı, parmak izinden yakalandı.
Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde yaşayan M.A, ikametinin önünden motosikletinin çalındığını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.
Motosikleti terk edilmiş halde bulan polis ekipleri, yaptıkları incelemede şüphelinin parmak izine ulaştı.
Operasyon düzenleyen ekipler, A.M.T'yi (16) yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Motosiklet ise sahibine teslim edildi.