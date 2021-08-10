Hırsızlık şüphelisi otobüste yakalandı
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Hırsızlık şüphelisi otobüste yakalandı

Hırsızlık şüphelisi otobüste yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da hırsızlık suçundan aranan Hamza S. (28), Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolcu otobüsünde yakalandı.

İSTANBUL'da hırsızlık suçundan aranan Hamza S. (28), Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolcu otobüsünde yakalandı.

İstanbul'da bir iş yerinde hırsızlık olayına karıştığı belirtilen Hamza S.'nin Ankara'ya gitmek için bir yolcu otobüsüne bindiği bilgisi üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önlem aldı. Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde otobüsü durduran ekipler, Hamza S.'yi gözaltına aldı.


Hırsızlık şüphelisi otobüste yakalandı
Hırsızlık şüphelisi otobüste yakalandı
Hırsızlık şüphelisi otobüste yakalandı
Hırsızlık şüphelisi otobüste yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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