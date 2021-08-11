Hırsızlık zanlısı otobüsle kaçarken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hırsızlık zanlısı otobüsle kaçarken yakalandı

Hırsızlık zanlısı otobüsle kaçarken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Cumhuriyet savcılığınca aranan hırsızlık şüphelisi, Bursa'nın İnegöl ilçesinde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüste yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet savcılığınca aranan hırsızlık şüphelisi, Bursa'nın İnegöl ilçesinde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüste yakalandı.

İstanbul'da iş yeri hırsızlığına karışan H.S. (28), şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsle Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. Hırsızlık şüphelisinin otobüste olduğu istihbaratını alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa-Ankara kara yolu üzerinde teyakkuza geçti. Bursa'dan Ankara istikametine giden otobüs, İnegöl girişinde durduruldu. Durdurulan otobüsteki şahıs, ekiplerce gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu
İstanbul'da kaybolan 20 yaşındaki Rus öğrencinin cansız bedeni Burgazada'da bulundu
İstanbul'da kaybolan 20 yaşındaki Rus öğrencinin cansız bedeni Burgazada'da bulundu
Herkes endişeli gözlerle denize baktı! Talihsiz kadın, iki eli de sargıda olduğu için suya düşmüş
Herkes endişeli gözlerle denize baktı! Talihsiz kadın, iki eli de sargıda olduğu için suya düşmüş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Bülent Turan Devlet Bahçeli Bülent Tüfenkci
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Yılmaz Erdoğan Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Merve Çoban Hakan Reçber Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hırsızlık zanlısı otobüsle kaçarken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 01:10:34. #1.14#

title