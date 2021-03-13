Son dakika! Hırsızlık şüphelisi kovalamacayla yakalandı
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Son dakika! Hırsızlık şüphelisi kovalamacayla yakalandı

13.03.2021 17:44 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:58
Son dakika! Hırsızlık şüphelisi kovalamacayla yakalandı

Son dakika haberler: Hırsızlık şüphelisi kovalamacayla yakalandıADIYAMAN'da, hırsızlık suçundan aranan E.T., polis tarafından kovalamaca ile yakalandı.

Hırsızlık şüphelisi kovalamacayla yakalandı

ADIYAMAN'da, hırsızlık suçundan aranan E.T., polis tarafından kovalamaca ile yakalandı.

Kent merkezinde polisin şüphe üzerine durdurmak istediği kişi, kaçmaya başladı. Kovalamacayla yakalanan şüphelinin 2 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili aranan E.T. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan E.T., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika! Hırsızlık şüphelisi kovalamacayla yakalandı
Son dakika! Hırsızlık şüphelisi kovalamacayla yakalandı
Son dakika! Hırsızlık şüphelisi kovalamacayla yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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