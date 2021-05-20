Hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
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Hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

Hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

MERSİN'de evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

MERSİN'de evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Bahcelievler Mahallesi 1801 Sokak'ta kısıtlama saatlerinde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) ekipleri bölgeye sevk edildi. İhbarın yapıldığı sokakta araştırma yapan polis, şüphelendiği bir kişiye 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına rağmen şüpheli kaçmaya başladı. Kovalama sonucu İ.A., çaldığı ziynet eşyaları ve kol saatleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' ve 'Hırsızlık' suçundan da aranmasının olduğu tespit edilen İ.A., emiyete götürüldü


Hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
Hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
Hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
Hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın

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