Hırsızlık Şüphelisi Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Adana'da park halindeki bir otomobili çalan şüpheli, polis ekiplerinin filmleri aratmayan kovalamacası sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde park halindeki 01 VV 444 plakalı otomobilin çalındığı ihbarının yapılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu otomobilin Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Şakirpaşa, Havalimanı ve Golcuğulu kavşağından geçebileceği ihtimali üzerine buralarda önlem aldı.

Bu sırada çalıntı otomobilin Şakirpaşa Polis Merkezi önünden Uçak Caddesi istikametine gittiğinin anons edilmesiyle polisler, aracı takip ederek durdurmak istedi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan şüpheli, kaçmaya devam etti.

Gülbahçesi Mahallesi'nden Obalar Caddesi'ne doğru ilerleyen şüpheli, yaklaşık 10 kilometre sonra Obalar Caddesi ile Güney Kuşak Bulvarı'nın kesiştiği noktada yolun zırhlı araçlarla kapatılması sonucu durduruldu.

Gözaltına alınan şüpheli, polis aracına bindirilerek Denizli Şehit Erdoğan Özkaya Polis Merkezi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.