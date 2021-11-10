Hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir zincir markette cep telefonu çalan şüpheli, kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir zincir markette cep telefonu çalan şüpheli, kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Bengisu Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. Ş.O. adlı bir kadın, polis merkezinde giderek market içerisinde cep telefonunun çalındığını söyleyerek şüpheli veya şüphelilerden şikayetçi oldu. Kadının şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, market içerisinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede olayın şüphelisinin A.K. olduğu tespit edildi.

Şüpheli A.K.'yi takibe alan polis ekipleri aynı gün saat 18.30 sıralarında şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Polis ekiplerine hırsızlığı yaptığını itiraf ettiği belirtilen A.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı: 1 polisimiz şehit

Uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı: 1 polisimiz şehit

 10'uncu kattan atlayan kadın, aşağıdaki vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

10'uncu kattan atlayan kadın, aşağıdaki vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

 Oğlunu öldüren baba konuştu, mahkeme salonu buz kesti: Cezaevini bir gün bile hak etmedim

Oğlunu öldüren baba konuştu, mahkeme salonu buz kesti: Cezaevini bir gün bile hak etmedim
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title