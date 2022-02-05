Hırsızlık şüphelisi karşılaştığı ev sahibini vurdu - Haberler
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Hırsızlık şüphelisi karşılaştığı ev sahibini vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlık şüphelisi karşılaştığı ev sahibini vurdu

Konya'da bir kişi, iddiaya göre hırsızlık için evine giren şüpheli ile yaşanan arbedede tabancayla ayağından vurularak yaralandı.

KONYA (İHA) - Konya'da bir kişi, iddiaya göre hırsızlık için evine giren şüpheli ile yaşanan arbedede tabancayla ayağından vurularak yaralandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Ceylan Sokak üzerinde iki katlı evin birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, eve giren hırsızlık şüphelisi evde oturan Suriye uyruklu Halid D. ile karşılaştı. Halid D. ile şüpheli arasında çıkan arbedede şüpheli şahıs tabancayla Halid D.'yi ayağından yaralayarak evden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Hırsızlık şüphelisi karşılaştığı ev sahibini vurdu

Hırsızlık şüphelisi karşılaştığı ev sahibini vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Suriye, Polis, Konya, 3. Sayfa, Haber

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