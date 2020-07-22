Hırsızlık şüphelisi, kamera görüntülerinden yakalandı
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Hırsızlık şüphelisi, kamera görüntülerinden yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 1 kişi, güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı.

Hırsızlık şüphelisi, kamera görüntülerinden yakalandı
22.07.2020 12:03 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:07

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 1 kişi, güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı.

Kuşadası'nda bazı iş yerleri ile evlerde yaşanan hırsızlık olayları üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Polis, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarınca görüntülenen şüphelinin Mehmet Ali H. (37) olduğu belirlendi. Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli, 20 Temmuz günü, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 markası kazınmış tabanca, 4 tüfek, 18 fişek, 2 otomobil ruhsatı, 5 zımpara makinesi, 2 başkalarına ait banka kartı ile çalıntı olduğu belirlenen 1 bisiklet ve elektrik ev aletleri ele geçirildi. 3 iş yeri ve 1 evden hırsızlık yaptığı, 1 motosikleti de çaldığı saptanan Mehmet Ali H., sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Kaynak: DHA

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