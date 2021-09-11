Hırsızlık şüphelisi kadınlar Maltepe'de yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızlık şüphelisi kadınlar Maltepe'de yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hırsızlık şüphelisi kadınlar Maltepe'de yakalandı

MALTEPE, Kartal ve Kadıköy'de 9 ayrı yerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kadın şüpheli Maltepe'de yakalandı.

MALTEPE, Kartal ve Kadıköy'de 9 ayrı yerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kadın şüpheli Maltepe'de yakalandı.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde geçen çarşamba 3 kadının hırsızlık amaçlı dolaştıkları ihbarını alan polis, kadınları durdurdu. Kadınlardan S.V.'nin (20) 4 ayrı suçtan arandığı, 9 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası aldığı fakat mahkeme adli tıp raporuna istinaden hamile olduğu için ertelediği belirlendi. Diğer şüpheliler S.K. ve 15 yaşındaki B.K.'nın da hırsızlık suçlarından arandığı tespit edildi. Şüpheliler karakolda ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 15 yaşındaki B.K. serbest bırakılırken, S.V. ve S.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.


Hırsızlık şüphelisi kadınlar Maltepe'de yakalandı

Hırsızlık şüphelisi kadınlar Maltepe'de yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Eski nişanlısını rahatsız edince, devreye kuzenler girdi! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar

Eski nişanlısını rahatsız edince, devreye kuzenler girdi! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar

 Son dakika haberleri | TAKSİCİYE ATEŞ AÇMIŞLARDI; DEHŞET ANLARININ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Son dakika haberleri | TAKSİCİYE ATEŞ AÇMIŞLARDI; DEHŞET ANLARININ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

 Maltepe'de düzenlenecek aşı karşıtı mitinge İstanbul Valiliği'nden izin çıktı

Maltepe'de düzenlenecek aşı karşıtı mitinge İstanbul Valiliği'nden izin çıktı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu Uğur İbrahim Altay Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Yeşim Salkım Yıldız Tilbe Kaan Yıldırım
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mergim Berisha Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hırsızlık şüphelisi kadınlar Maltepe'de yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 11:20:53. #1.17#