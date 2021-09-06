Hırsızlık şüphelisi kadın ve erkek arkadaşı polise zor anlar yaşattı
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Hırsızlık şüphelisi kadın ve erkek arkadaşı polise zor anlar yaşattı

Hırsızlık şüphelisi kadın ve erkek arkadaşı polise zor anlar yaşattı
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

BURSA'da marketten hırsızlık yaparken kendilerini fark eden çalışanlara bıçak çekip tehdit eden A.K. (26) ile erkek arkadaşı A.A. (24), gelen polislere zor anlar yaşattı.

BURSA'da marketten hırsızlık yaparken kendilerini fark eden çalışanlara bıçak çekip tehdit eden A.K. (26) ile erkek arkadaşı A.A. (24), gelen polislere zor anlar yaşattı. Tekme ve yumruk atıp, polislere direnen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Müşteri gibi girdikleri markette raflardaki bazı ürünleri alıp çantalarına koymaya çalışan A.K. ile erkek arkadaşı A.A. çalışanlar tarafından fark edildi. Çalışanlar, şüphelilerin dışarı çıkmasını engellemeye çalışıp, polise haber verdi. Ancak bu sırada A.K. yanındaki bıçağı çekip, çalışanlarını tehdit etti.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekibi, bölgeye takviye istedi. Bu sırada elindeki bıçağı düşüren A.K., kendisini gözaltına almak isteyen görevli polis memurlarına, tekme ve yumruk atarak direndi. Bir polis memurunun hafif yaralandığı olayda, 2 şüpheli gözaltına alındı. O anlar ise bir müşteri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Şüphelilerin daha önce de aynı markette hırsızlık yapmak isterken fark edilince çalışanları darbettikleri belirtildi.


Hırsızlık şüphelisi kadın ve erkek arkadaşı polise zor anlar yaşattı
Hırsızlık şüphelisi kadın ve erkek arkadaşı polise zor anlar yaşattı
Hırsızlık şüphelisi kadın ve erkek arkadaşı polise zor anlar yaşattı
Hırsızlık şüphelisi kadın ve erkek arkadaşı polise zor anlar yaşattı
Hırsızlık şüphelisi kadın ve erkek arkadaşı polise zor anlar yaşattı
Hırsızlık şüphelisi kadın ve erkek arkadaşı polise zor anlar yaşattı
Hırsızlık şüphelisi kadın ve erkek arkadaşı polise zor anlar yaşattı
Hırsızlık şüphelisi kadın ve erkek arkadaşı polise zor anlar yaşattı
Hırsızlık şüphelisi kadın ve erkek arkadaşı polise zor anlar yaşattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen

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Hırsızlık şüphelisi kadın ve erkek arkadaşı polise zor anlar yaşattı - Haberler
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