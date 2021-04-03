Hırsızlık şüphelisi jandarma takibinden kaçamadı
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Hırsızlık şüphelisi jandarma takibinden kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hırsızlık şüphelisi jandarma takibinden kaçamadı

Samsun'un Tekkeköy İlçesi Kahyalı Mahallesi'nde dün meydana gelen açıktan hırsızlık olayı ile ilgili olarak tespit edilen şüpheli, jandarma takibinden kaçamadı.

Samsun'un Tekkeköy İlçesi Kahyalı Mahallesi'nde dün meydana gelen açıktan hırsızlık olayı ile ilgili olarak tespit edilen şüpheli, jandarma takibinden kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre, dün meydana gelen açıktan hırsızlık olayı ile ilgili olarak Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde daha önce de hırsızlık suçundan sabıkası olduğu tespit edilen şüpheli E.G isimli şahıs ikametgahı ve kullandığı aracın takibi ile Tekkeköy ilçesinde bulunan bir iş yerine çaldığı malzemeleri satacağı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. - SAMSUN

Hırsızlık şüphelisi jandarma takibinden kaçamadı
Hırsızlık şüphelisi jandarma takibinden kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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