Hırsızlık şüphelisi ile vatandaş arasındaki 'Çaldın' tartışması kamerada

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Hırsızlık şüphelisi ile vatandaş arasındaki 'Çaldın' tartışması kamerada Osmaniye merkez İstiklal Mahallesi'nde mutfak tüpü ve tencere çalarken bir vatandaş tarafından suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi şahsın davranışı pes dedirtti Olay anını İHA'ya anlatan Orhan Keskin, komşulara...

Hırsızlık şüphelisi ile vatandaş arasındaki 'Çaldın' tartışması kamerada

Osmaniye merkez İstiklal Mahallesi'nde mutfak tüpü ve tencere çalarken bir vatandaş tarafından suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi şahsın davranışı pes dedirtti

Olay anını İHA'ya anlatan Orhan Keskin, komşulara "Gelin komşular bu adam hırsızlık yaptı" diye seslendiğini ancak kimsenin gelmediğini söyledi

OSMANİYE - Osmaniye merkez İstiklal Mahallesi'nde mutfak tüpü ve tencere çaldığı iddiasıyla Orhan Keskin isimli bir vatandaş tarafından suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi şahsın davranışı pes dedirtti. Şüpheli ile Keskin arasında "Çaldın, çalmadım" tartışması güvenlik kamerasına yansırken şahsın el arabasındaki malzemelerle olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, 26 Temmuz günü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde bir şahsın evinin bahçesinde bulunan 1 adet mutfak tüpü, 4 adet çeşitli ebatlarda tencere ile aydınlatma kablosu çalındığı ihbarını aldı. İhbar üzerine hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatmak üzere adrese giden ekipler, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerini detaylı bir şekilde izleyen ekipler, şahsın daha önceden 17 ayrı suçtan kaydı bulunan T.D. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

"Çaldın, çalmadım" tartışması kamerada

Güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızlık şüphelisi şahsın sırtında bir poşetle sokakta yürürken bahçede bulunan malzemeleri gözüne kestirdiği görüldü. Etrafı kontrol ettikten sonra malzemeleri el arabasına yükleyen şüpheli şahıs Orhan keskin isimli bir vatandaş tarafından suçüstü yakalandı. Başkalarının malzemelerini çaldığı iddiasıyla şahsı durdurmak isteyen Keskin ile hırsızlık şüphelisi arasında tartışma yaşandı. "Çaldın, çalmadım" tartışması güvenlik kameralarına anbean yansırken hırsızlık şüphelisi şahsın malzemelerle birlikte olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

"Gelin komşular bu adam hırsızlık yaptı"

Hırsızlık şüphelisi şahsı durdurmaya çalışan Orhan Keskin olay anını İHA'ya anlattı. Şahsın ısrarla hırsızlık yapmadığını söylemesi üzerine Keskin, komşulara seslendi. Komşulara "Gelin komşular bu adam hırsızlık yaptı" diye bağırsa da komşuların bakmadığını ifade eden Orhan Keskin, "Saat 15.00 civarı evden çıktım. Baktım komşumun evinden birisi çıkıyor. Araba var elinde ne bu diye sordum. Ben hırsız değilim falan dedi. Baktım eşyalara hırsız işte. Dedim sen ne yapıyorsun komşunun evinde bir şey yapmıyorum falan diye yalan söyledi. Komşulara bağırdım gelin komşular bu adam hırsızlık yaptı burada diye. Kimse bakmadı. Fotoğrafını çektim polise gösterdim fotoğrafını. Hırsız vuracaktı beni, bıçak falan çıkaracaktı. Ben hırsız değilim dedi. Ama tüp tava hepsini götürüyordu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya