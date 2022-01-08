Hırsızlık şüphelisi iki kişiye mahallenin köpekleri ve duyarlı vatandaşlar engel oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızlık şüphelisi iki kişiye mahallenin köpekleri ve duyarlı vatandaşlar engel oldu

Hırsızlık şüphelisi iki kişiye mahallenin köpekleri ve duyarlı vatandaşlar engel oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de hırsızlık amacıyla geldikleri düşünülen 2 kişi, önce köpeklerin daha sonra duyarlı vatandaşların saldırısına uğradı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de hırsızlık amacıyla geldikleri düşünülen 2 kişi, önce köpeklerin daha sonra duyarlı vatandaşların saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivrihisar'ın Kaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce Afyonkarahisar'dan inşaatta çalışmak için geldiği öğrenilen R.B. ve M.D., yakın zamanda Kaldırım Mahallesi'ne tekrar geldi. Hırsızlıktan sabıkası olan iki şüpheli, gece saatlerinde mahallede gezmeye başladı. Boş evlerin çevresinde dolandıkları esnada başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan şüpheliler, duyarlı mahalle halkının da dikkatini çekti. R.B. ve M.D.'den şüphelenen mahalleli, şahısları yakalamaya çalıştı. Kısa kovalamaca sonrası şüphelilerden R.B. duyarlı mahalleli tarafından yakalanırken, M.D. kaçmayı başardı.

Oluşabilecek bir hırsızlık olayı, hem köpekler hem de duyarlı mahalleli tarafından engellenmiş oldu. Yakalayan mahalle sakinlerince darp edilen şüpheli R.B., güvenlik güçlerine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Hırsızlık şüphelisi iki kişiye mahallenin köpekleri ve duyarlı vatandaşlar engel oldu

Hırsızlık şüphelisi iki kişiye mahallenin köpekleri ve duyarlı vatandaşlar engel oldu

Hırsızlık şüphelisi iki kişiye mahallenin köpekleri ve duyarlı vatandaşlar engel oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title