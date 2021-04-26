Hırsızlık şüphelisi iki kardeşten biri tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hırsızlık şüphelisi iki kardeşten biri tutuklandı

Hırsızlık şüphelisi iki kardeşten biri tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kardeşten biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.

Antalya'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kardeşten biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.

Manavgat'ta birçok ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarını alan alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbarlar ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Aşağıhisar ve Aşağı Pazarcı mahallelerinde evlerden 3 cep telefonu, Yukarı Pazarcı ve Yayla mahallelerinde 2 ayrı evden 4 bin 550 lira çalınması olayını kardeş olan Serhat T. ve S.T.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Geçtiğimiz perşembe günü polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan iki kardeş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimine sevk edilen şüphelilerden Serhat T. 'hırsızlık' suçundan tutuklanırken, kardeşi S.T. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ANTALYA

Hırsızlık şüphelisi iki kardeşten biri tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sivil polislere 'Abi gelin, oyun var' diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Sivil polislere "Abi gelin, oyun var" diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı! O anlar anbean kamerada
Kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı! O anlar anbean kamerada
Gözaltındaki şahsın korona olduğu ortaya çıktı! Polisin yüzüne tükürüp 'Korktun mu?' dedi
Gözaltındaki şahsın korona olduğu ortaya çıktı! Polisin yüzüne tükürüp "Korktun mu?" dedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Adnan Menderes Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Meral Kaplan Burcu Biricik
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hırsızlık şüphelisi iki kardeşten biri tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 19:38:50. #1.14#

title