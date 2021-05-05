HES kodundan bu kez sağlık değil hırsızlık tespit edildi! İstanbulkart'ı ele verdi

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden hırsızlık tespiti yapıldı. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde hırsızlık yapan kişi, HES uygulaması üzerinden takip edilerek yakalandı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde hırsızlık yapmaya teşebbüs eden kişinin görüntüleri kameralara yansıdı. Güvenlik kameralarının kontrol edilmesinin ardından takip edilen şahsın, belediye otobüsüne bindiği ortaya çıktı.

AVM önünde kapısı kilitli olmayan araçların içini soyma girişiminde bulunan hırsızın izi, belediye otobüsüne binerken kullandığı İstanbulkart üzerinden bulundu.

19 Nisan Pazartesi günü gerçekleşen olayın görüntülerine göre söz konusu kişi, AVM önünde kapısı kilitli olmayan bir aracın içindeki cep telefonunu alıp, yoldan geçen dolmuşa binerek uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN EŞGALİ BELİRLENDİ

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Kayaşehir Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları üzerinden saldırganın eşgalini belirledi.

M.P isimli 40 yaşındaki hırsızın olay yerine otobüsle geldiği tespit edildi. İstanbulkart ve HES kodlarını inceleyen ekipler, şüphelinin İstanbulkart ile eşleştirdiği Hayat Eve Sığar (HES) kodu üzerinden yapılan sorgulamanın ardından gözaltına alınan M.P., Kayaşehir Polis Merkezi'ne götürüldü.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Öte yandan suçlunun sabıka kaydında kendini polis olarak tanıttığı ortaya çıktı. Soruşturma sonrası adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan şüphelinin gerçekleştirdiği 3 hırsızlık olayı, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Perihan Kara