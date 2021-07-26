Hırsızlık şüphelisi, gazetecilere terlik fırlattı (2)

BABA VE BÜYÜK KIZI TUTUKLANDI, TERLİK FIRLATAN KIZ SERBESTBursa'nın İnegöl ilçesinde, 12 farklı hırsızlık olayının şüphelisi olarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Orhan Elgörmüş ve kızı Aleyna Şenyüz tutuklanarak cezaevine gönderilirken,...