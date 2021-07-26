Hırsızlık şüphelisi, gazetecilere terlik fırlattı (2)
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Hırsızlık şüphelisi, gazetecilere terlik fırlattı (2)

Hırsızlık şüphelisi, gazetecilere terlik fırlattı (2)
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BABA VE BÜYÜK KIZI TUTUKLANDI, TERLİK FIRLATAN KIZ SERBESTBursa'nın İnegöl ilçesinde, 12 farklı hırsızlık olayının şüphelisi olarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Orhan Elgörmüş ve kızı Aleyna Şenyüz tutuklanarak cezaevine gönderilirken,...

BABA VE BÜYÜK KIZI TUTUKLANDI, TERLİK FIRLATAN KIZ SERBEST

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 12 farklı hırsızlık olayının şüphelisi olarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Orhan Elgörmüş ve kızı Aleyna Şenyüz tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gazetecilere terlik fırlatan S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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