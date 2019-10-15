Hırsızlık şüphelisi diğer kadın da yakalandı

15.10.2019 12:11

İZMİT'te, 3 evden hırsızlık yapan 2 kadından, 28 suçtan poliste kaydı bulunan A.A. (20) polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Daha önce şüphelilerden F.K., daha önce yakalanıp tutuklanmıştı.

İzmit'te 20 Haziran günü, PTT Kocaeli Başmüdürü Adnan Sert'in evinin de aralarında bulunduğu 3 ev, 2 kadın tarafından soyuldu. Toplam 5 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüphelilerden F.K., geçtiğimiz aylarda yakalanarak, cezaevine konuldu.

Yapılan araştırmalar sonunda F.K.'nin suç ortağı olan, hırsızlık suçundan 28 sabıka kaydı bulunan A.A.'nın Gebze'de yaşadığı ev tespit edildi. Yapılan fiziki takibin sonunda da A.A., gözaltına alındı İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen A.A., adliyeye sevk edildi.

Soruşturma sırasında elde edilen güvenlik kameralarında ise kadınların, tanınmamak için kılık değiştirdikleri, site içerisindeki eve girmek için yaşlı bir kişiye yalan söyleyerek, kapıyı açtırdıkları, kameraya gözükmemek için de yüzlerini elleriyle kapattıkları görüldü.

Kaynak: DHA

- Kocaeli