Hırsızlık şüphelisi çalıntı araçla yakalandı
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Hırsızlık şüphelisi çalıntı araçla yakalandı

27.10.2020 14:05 | Son Güncelleme: 27.10.2020 14:10
Hırsızlık şüphelisi çalıntı araçla yakalandı

Gaziantep'te, hırsızlık şüphelisi olarak aranan bir şahıs, sahte plakalı çalıntı araçla yakalandı.

Gaziantep'te, hırsızlık şüphelisi olarak aranan bir şahıs, sahte plakalı çalıntı araçla yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekiplerin durdurduğu aracın sürücüsünün hırsızlık suçundan arandığı belirlenirken, aracın da sahte plakalı ve çalıntı olduğu tespit edildi.

Aracı kullanan ve hırsızlık suçundan aranması bulunan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Hırsızlık şüphelisi çalıntı araçla yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 14:14:02. #1.14#
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