Hırsızlık şüphelisi, çaldığı keçiyle yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir aracın bagajında çalıntı keçi çıktı. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden birinin hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı.

Kadıncık Mahallesi'nde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine hafif ticari aracı durdu. Bagajda keçi olduğunu fark eden ekipler, araç içerisinde bulunan S.A. (20), E.A. (22) ve Y.A.'ya (26) keçiyi nereden alıp nereye götürdüklerini sordu. Şüpheliler çelişkili ifade verince yapılan kimlik kontrolünde S.A.'nın hırsızlık suçundan arandığı, diğer 2 kişinin de hırsızlıktan kaydı olduğu belirlendi. Yapılan araştırma sonunda bagajdaki keçinin çalıntı olduğu belirlenirken, şüpheliler gözaltına alındı. Keçi ise sahibine teslim edildi.