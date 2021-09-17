Hırsızlık şüphelisi, çaldığı keçiyle yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızlık şüphelisi, çaldığı keçiyle yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel
Hırsızlık şüphelisi, çaldığı keçiyle yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir aracın bagajında çalıntı keçi çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir aracın bagajında çalıntı keçi çıktı. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden birinin hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı.

Kadıncık Mahallesi'nde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine hafif ticari aracı durdu. Bagajda keçi olduğunu fark eden ekipler, araç içerisinde bulunan S.A. (20), E.A. (22) ve Y.A.'ya (26) keçiyi nereden alıp nereye götürdüklerini sordu. Şüpheliler çelişkili ifade verince yapılan kimlik kontrolünde S.A.'nın hırsızlık suçundan arandığı, diğer 2 kişinin de hırsızlıktan kaydı olduğu belirlendi. Yapılan araştırma sonunda bagajdaki keçinin çalıntı olduğu belirlenirken, şüpheliler gözaltına alındı. Keçi ise sahibine teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Demir Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Düm Tek Tek Kylie Jenner
Spor Marcao Cristiano Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hırsızlık şüphelisi, çaldığı keçiyle yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 13:01:40. #1.17#