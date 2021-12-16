Hırsızlık şüphelisi bekçiyi vurup kaçtı, kamera görüntüsünden yakalandı - Haberler
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Hırsızlık şüphelisi bekçiyi vurup kaçtı, kamera görüntüsünden yakalandı

Hırsızlık şüphelisi bekçiyi vurup kaçtı, kamera görüntüsünden yakalandı
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Antakya ilçesinde, hurda deposuna hırsızlık amacıyla giren M.T., bekçiyi tabancayla yaralayıp, kaçtı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde, hurda deposuna hırsızlık amacıyla giren M.T., bekçiyi tabancayla yaralayıp, kaçtı. M.T., 2 gün sonra kamera görüntülerinden tespit edilip, yakalandı.

Olay, 14 Aralık günü saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Dikmece Mahallesi Kuyucak mevkisinde bulunan hurda deposunda gece bekçisi olarak çalışan C.Z., hırsızlık amacıyla gelen M.T. tarafından karın bölgesinden tabancayla yaralandı. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan kamera görüntülerinin analizi ve istihbari araştırmalar sonucu M.T. tespit edildi. Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenlenen M.T., gözaltına alındı. Üzerinde yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca ve silaha takılı boş şarjör ele geçirilen M.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Hırsızlık şüphelisi bekçiyi vurup kaçtı, kamera görüntüsünden yakalandı

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Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Son Dakika Haberleri

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