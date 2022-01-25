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Hırsızlık şüphelisi balkondan atlayınca yaralandı

Hırsızlık şüphelisi balkondan atlayınca yaralandı

Antalya'da polisten kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi balkondan atlayınca yaralandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da polisten kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi balkondan atlayınca yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 7 yıl hapis cezası ile aranan O.K'nin Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesindeki bir evde saklandığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen polis ekibini fark eden şüpheli, yakalanmamak için evin balkonundan birinci kat balkonuna atladı.

Ayağını kıran şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Haber

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