Hırsızlık şüphelisi, ağır hasarlı binanın beşinci katından balkon parmaklıklarına tutunarak indi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir merkezli depremde ağır hasar gören bir apartmana hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir merkezli depremde ağır hasar gören bir apartmana hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kadınlar Denizi Mahallesi Terbaş Sitesi'nde ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle boşaltılan apartmana bir kişinin balkon korkuluklarına tutunarak çıktığını görenler polise haber verdi.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede apartmanın 5'inci kat balkonundaki kişinin hırsızlık suçundan kaydı bulunan T.E. olduğunu belirledi.

"Aşağı in" uyarısı üzerine T.E, beşinci kattan birinci kata balkon korkuluklarına tutunarak indi.

Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

T.E'nin balkon korkuluklarına tutunarak inmesi ve gözaltına alınma anı bir kişi tarafından telefonla görüntülendi.

Söz konusu bina, İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar görmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun